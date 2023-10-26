البديوي: بايدن طالب الكونجرس بتوفير 3 مليارات دولار كدعم للاجئين مستقبلا من غزة

أكد الكاتب الصحفي محمد البديوي، المتخصص في الشأن الأمريكي، أن الولايات المتحدة تدعم الاحتلال الإسرائيلي في قصفه على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يوجد غير ملموس في الرأي العام الأمريكي، في ظل الحديث المستمر للعرب في القنوات والمواقع الأمريكية.

القوات الأمريكية

وقال خلال مداخلة هاتفية من واشنطن، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن واشنطن أرسلت 900 جندي لمنطقة الشرق الأوسط، في ظل الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية، وبالتزامن مع استمرار الدعم الأمريكي لتل أبيب، كما وافق الكونجرس على مشروع قرار يدعو إسرائيل.

كما كشف محمد البديوي، مفاجأة عن أن بايدن طالب بدعم مادي لإسرائيل، وطلب توفير 3 مليارات دولار كدعم لحالات اللجوء التي ستتم بالدولة المجاورة، وهذا يشير للمخطط الأمريكي، أو عملية التهجير التي تسعى إليها.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وذكر أن بايدن يدعم إسرائيل بشكل كبير في ظل فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخطابات جو بايدن لا تهتم بحقوق الإنسان، وتهتم بدعم الجانب الإسرائيلي ويغض الطرف نهائيا عن غزة.

وتطرق البديوي، عن الحراك الدبلوماسي بالأمم المتحدة حق الأمريكان استخدمت حق الفيتو في المرة الأولى ضد الطلب الروسي، وقابله الرفض الروسي والصيني على الطلب الأمريكي الذي يريد أن يبرر اجتياح غزة وقتل المدنيين.

كما كشف البديوي، عن أن هناك استطلاع رأي في بداية الأزمة، كشف أن 80‎%‎ كانوا يؤيدون إسرائيل في قصفها لغزة، لكن الموقف تغير كثيرا، حيث انخفضت تلك النسبة لـ31‎%‎ فقط، موضحا أن الرأي العام الأمريكي يميل لوقف إطلاق الناس بعكس البيت الأبيض.