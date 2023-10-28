اعتصام آلاف اليهود في نيويورك للمطالبة بوقف قصف غزة: لا تقتلوا بأسمائنا (صور)

شهدت محطة جراند سنترال في ولاية نيويورك، تنظيم اعتصام من آلاف اليهود والحلفاء، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

ونشرت منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام» صورًا للاعتصام عبر منصة حسابها على منصة «إكس»، قائلة: «الآن في المحطة المركزية الكبرى في مدينة نيويورك.. آلاف اليهود والمؤيدين ينظمون اعتصامًا طارئًا، ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزة».

وأضافت: «ونرفض السماح بتنفيذ الإبادة الجماعية بأسمائنا»، مطالبة بوقف إطلاق النار، وارتدى المتظاهرون قمصانا مكتوب عليها: «يهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن».

الاجتياح البري على غزة

وجدير بالذكر، أن دولة الاحتلال الاسرائيلي، بدأت الاجتياح البري في قطاع غزة، مساء أمس، بعدد من رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان ووسط إسرائيل، والاعتماد على الجرافات العملاقة المعدلة المعروفة بـ«تيدى بير» أو «دمية الدب»، لإنجاح الاجتياح البري لغزة.