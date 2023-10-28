زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ
كتب:
حسن رمضان
08:21 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
قراءات زلزال جزر سليمان - صورة أرشيفية
تعرضت جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ، صباح اليوم السبت، لزلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 73 كيلومترًا غرب مدينة كيراكيرا.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي، إن زلزالًا ضرب جزر سليمان، على عمق 69 كيلومترا، مشيرًا في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن بؤرته على مسافة 172 كيلومترًا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة هونيارا عاصمة جزر سليمان .