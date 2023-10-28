ندوة لمناقشة فيلم «وداعا جوليا» في سينما زاوية اليوم

تستضيف سينما زاوية بوسط البلد، اليوم، صناع الفيلم السوداني «وداعا جوليا» في حلقة نقاشية بعد عرض الفيلم في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك بحضور المخرج محمد كردفاني، المنتج أمجد أبو العلا بالإضافة إلى الممثلين إيمان يوسف ونزار جمعة، ويقوم بإدارة النقاش الكاتب حسام هلالي.

ويأتي عرض فيلم «وداعا جوليا» في السينمات المصرية بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي، وهو أول فيلم سوداني يشارك في تاريخ المهرجان، كما اختارته السودان لتمثيلها في التنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في نسختها الـ 96 المقامة في مارس 2024.

تفاصيل فيلم «وداعا جوليا»

تدور أحداث الفيلم في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب «منى»، المرأة الشمالية التي تعمل مغنية وتعيش مع زوجها «أكرم»، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته «جوليا» التي تبحث عنه، كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيا للتطهر من الإحساس بالذنب.