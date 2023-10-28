القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تهدأ منذ أمس كتب: نرمين عفيفي 09:02 ص | السبت 28 أكتوبر 2023 قطاع غزة أكدت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تهدأ منذ أمس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: تبادل إطلاق نار بالمنطقة الحدودية شرق مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة «حماس»: فشل الهجوم البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حركة حماس تعلن نتائج محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح قطاع غزة جيش الاحتلال: دمرنا 150 هدفا تحت الأرض شمال قطاع غزة الليلة الماضية قطاع غزة بقلم نرمين عفيفي