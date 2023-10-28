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القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تهدأ منذ أمس

كتب:

نرمين عفيفي
09:02 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تهدأ منذ أمس.

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