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تبادل إطلاق نار بالمنطقة الحدودية شرق مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة

كتب:

أحمد شوقي
01:15 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك تبادل إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة بالمنطقة الحدودية شرق مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتابعت أن هناك دخول بري محدود لقوات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة حاجز إيرز في قطاع غزة.

قصف كبير على غزة

وانقطعت الاتصالات منذ ساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.

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بقلم أحمد شوقي