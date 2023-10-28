«الصحة» تحدد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا.. وتحذر من مضاعاف خطيرة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية، قائلا إنها تتضمن كبار السن والأطفال والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة ونقص المناعة.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا

تابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك مضاعفات خطيرة يمكن التعرض لها نتيجة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية تصل إلى التأثير على الرئة «الإصابة بالالتهاب الرئوي»، وتقليل الاستجابة المناعية فى الجسم، وإصابة الشخص بمضاعفات مثل فشل الجهاز التنفسي وتسمم الدم.

مخاطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

طلب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان من المواطنين، ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لافتا الى أن اللقاح متوافر في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» وجميع فروعها في المحافظات، وبعض الصيدليات، مؤكدة أن اللقاح يعطي مناعة قوية والوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية، التي تضمنت ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وورم مكان التطعمي، مشيرا إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلى طبيب، هي تحتاج لراحة فقط يومين لا أكثر.