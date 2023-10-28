باحث: قرار وقف إطلاق النار يصبح ملزما عندما يصدر من مجلس الأمن

قال محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قطع الاتصالات بالأمس، في ضوء القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء جويا أو بحريا أو بالمدفعية، يدخل ضمن خطة الاحتلال لعزل غزة، مشيرا إلى أنه منذ يوم الأول هناك تغطية مستمرة للأحداث، وإعلانات من وزارة الصحة الفلسطينية عن أعداد الضحايا، وتغطية للقنوات الإعلامية المختلفة.

«سلامة»: أصبح من الصعب توثيق ما يحدث في قطاع غزة

وأكد «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc» مع الإعلامية داليا أشرف، أنه في ضوء قطع الاتصالات، وعمليات الاجتياح البري بالأمس، وانقطاع الاتصال بالأطقم الصحفية والإعلامية، أصبح من الصعب توثيق ما يحدث في قطاع غزة، موضحا أن التصريحات تشير إلى أن العملية العسكرية على قطاع غزة لن تكون قصيرة الأمد، بحسب ما صرح به الرئيس الفرنسي.

قرار وقف إطلاق النار

وتابع «سلامة»، بأن قرار وقف إطلاق النار، أو عقد هدنة إنسانية، يصبح ملزمًا، عندما يكون القرار صادرًا من مجلس الأمن في الأساس.