أستاذ علوم سياسية: قطاع غزة انفصل عن العالم بشكل كامل

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قطاع غزة خارج عن الخدمة بشكل كامل، سواء الاتصالات الأرضية أو المحمولة أو الإنترنت، وحاولنا الوصول إلى بعض وكالات الأنباء، التي ما زالت تعمل داخل القطاع لكنها محدودة، وبعض الأسر التي لديها شرائح دولية.

«الرقب»: الوضع غاية في الصعوبة

أكد «الرقب» خلال مداخلة هاتفية، برنامج 8 الصبح، على شاشة «dmc» مع الإعلامية داليا أشرف، أن الوضع في غاية الصعوبة، وهناك اشتباكات مقاومة للاحتلال لم تتوقف، وسقوط مئات الشهداء من الفلسطينين، بالتحديد في بيت حانون، والأماكن التي تأوي النازحين، والمعسكرات التي توجد في المنطقة الوسطى.

«الرقب»: بدأ الاجتياح البري بالفعل

تابع «الرقب»: الاجتياح البري بدأ رغم أن الاحتلال كان ينفي ذلك، لأنه يريد أن يتواجد في أماكن محددة، نتيجة اشتباكات مع المقاومة.