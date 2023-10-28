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هزة أرضية قوتها 2.2 درجة تضرب جزيرة صقلية الإيطالية

كتب:

حسن رمضان
09:53 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

تعرضت جزيرة صقلية الإيطالية، أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، صباح اليوم السبت، لهزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 67 كيلومترا شمال مدينة مسينة، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات، نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة صقلية الإيطالية على عمق 74 كيلومترًا، وعلى مسافة 20 كيلومترًا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة تروبيا.

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بقلم حسن رمضان