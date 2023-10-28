وظيفة قيادية شاغرة في «مسارح الإسكندرية ودمنهور».. اعرف المهام والشروط

كشفت بوابة الوظائف الحكومية عن وجود وظيفية قيادية خالية بالإسكندرية والبحيرة، تتمثل في مدير عام الإدارة العامة لمسارح الإسكندرية ومسرح دمنهور، وهي الوظيفة التي أعلنت عنها من قبل الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي «دار الأوبرا المصرية».

وتتمثل مهام هذه الوظيفة في الإشراف على تجهيز دور العرض لمسارح الإسكندرية ومسرح دمنهور بالتجهيزات الفنية اللازمة للعروض الفنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المستهدفة منها.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل شروط تلك الوظيفة، للتسهيل على الراغبين التقديم إليها، نظرا لكونها وظيفة تقع على قمة وظائف الإدارة العامة لمسارح الإسكندرية ومسرح دمنهور، التابع لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعلى مستوى وظيفي تقود إليه الوظيفة هو المستوى الوظيفى الممتاز.

شروط التقديم في وظيفة مدير مسارح الإسكندرية ودمنهور

وتمثلت شروط التقديم في وظيفة مدير مسارح الإسكندرية ودمنهور فيما يلي:

- مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- الإلمام الكافي بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- الإلمام الكافي بالقوانين واللوائح التي تحكم نظام العمل.

- اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة.

- القدرة على القيادة والتوجية ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

- القدرة على اتخاذ القرار.

- القدرة على الإبداع والابتكار.

- القدرة على امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال والإقناع.

- القدرة على إدارة الأزمات وحل المشكلات.

- قضاء مدة بينية تُقدر بعام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة لمن هو خارج الجهاز الإداري.

المستندات المطلوبة للتقديم

- أصل و6 نسخ تتضمن التالي:

- طلب شغل الوظيفة.

- صورة المؤهـل.

- بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل.

- شهادة ببيان الجزاءات.

- أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الحياة الوظيفية.

- بيان مقترحات تطوير الوظيفة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- 7 صور شخصية 4×6.