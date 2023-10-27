وظائف خالية في شركة تكنولوجيا بمرتبات مجزية.. «اغتنم الفرصة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظائف خالية في إحدى شركات التكنولوجيا، للعمل في وظائف كاتب محتوى، حرصًا من الوزارة على توفير فرص عمل للشباب، تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية واحتياجاتهم المادية، وتساعدهم على بدء حياة جديدة بالاستقلال المادي.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى شركات التكنولوجيا، ونوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، التي جاءت كالتالي:

مسؤوليات الوظائف المطلوبة

- مكان العمل في الإسكندرية.

- أنّ يكون الشخص قادرًا على صياغة المحتوى وتطويره بشكل جذاب وغني بالمعلومات ومبدع باللغتين العربية والإنجليزية.

- رواية القصص ونسج قصصٍ آسرة تلقى صدى لدى الجمهور المتنوع.

- إنشاء محتوى لمنصات مختلفة، وضمان الاتساق والجودة.

- وضع استراتيجية محتوى قوية تتوافق مع العلامة التجارية والأهداف التسويقية.

- تخطيط وتنفيذ أفكار محتوى جديدة ومبتكرة لإشراك الجمهور وجذب انتباههم.

- الحرص على البقاء في صدارة اتجاهات الصناعة والمنافسين للحفاظ على المحتوى المتطور.

- تحسين محركات البحث «SEO» وتنفيذ أفضل الممارسات لتحسين رؤية المحتوى.

- العمل بشكل وثيق مع فرق متعددة الوظائف لموائمة المحتوى مع العلامة التجارية.

- مراقبة وتحليل أداء المحتوى لتوفير رؤى للتحسين المستمر.

الشروط المطلوبة للوظائف

- أنّ يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة مثبتة في إنشاء المحتوى وكتابة الإعلانات.

- إرسال مجموعة من المحتوى المتميز عبر منصات متنوعة.

- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية بشكل ممتاز.

- الإلمام بأدوات الصناعة والاتجاهات الرقمية.

- التعاون بفعالية مع الزملاء من مختلف الإدارات.

- الإبداع وإنتاج أفكار خارج الصندوق وطرح أفكارٍ جديدة على الطاولة.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة العاملين بها راتبا مجزيا للغاية.

- توفر الشركة تأمينات اجتماعية.

- تمنح الشركة يومين إجازة.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية، الدخول غلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، والدخول منها للاستمارة الخاصة بتقديم طلب الوظائف السالف ذكرها وملء البيانات المطلوبة.