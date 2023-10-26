وظائف خالية بإحدى شركات التمويل بمرتبات مجزية وتأمينات.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» عن طريق مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف بإحدى شركات تمويل المشروعات، للعمل في وظيفة أخصائي تمويل، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة لؤهلاتهم الدراسية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى شركات تمويل المشروعات، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها من خلال الملتقى التوظيفي، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحددت الوزارة تفاصيل الملتقى التوظيفي، ليتم تنظيمه يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023، ليكون بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساء بفرع الشركة - الطابق الثاني علوي 83 شارع كورنيش النيل أعلى كافيه ريتش - أسوان.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل عالي فقط.

- التقديم للوظائف متاح للذكور والإناث.

- ألا يزيد السن عن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي.

- توفر الشركة للعاملين رواتب مجزية.

- تمنح الشركة العاملين إجازات سنوية.