تفاصيل مشروع محور شمال الأقصر بتكلفة 7 مليارات جنيه.. 6 حارات مرورية

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال مشروع محور شمال الأقصر، والذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، مارًا بالزراعي الشرقي والزراعي الغربي ونهر النيل، ويعتبر أحد أهم المشروعات القومية التى تجرى حالياً بمحافظة الأقصر.

7 مليارات جنيه تكلفة المشروع

وشدد محافظ الأقصر، على ضرورة تكثيف العمل للالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنهاء المشروع، لتسهيل الحركة المرورية وسير السيارات، والمحور هو عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية بلغت القيمة التقديرية لها ما يزيد عن 7.257 مليار جنيه، وجرى استئناف العمل بالمحور عام 2021 ليكون بطول 19.800 كيلو متر وبعرض 60 مترا وبعدد 6 حارات مرورية.

المجزر الآلي بالقرنة

كما تفقد المحافظ خلال جولته المجزر الآلي، بمركز ومدينة القرنة، والطريق المؤدى إليه الرابط مابين الطريق الصحراوي الغربي والمجزر بحضور الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، ومصطفى جبريل نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، وذلك لمتابعة كافة تفاصيل وتجهيزات المجزر وكذلك الوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيل المجزر لخدمة الأهالي في قرى ومركز القرنة والمراكز المجاورة.

وأكد محافظ الأقصر، ضرورة سرعة الانتهاء من كافة التنسيقات مع وزارة التنمية المحلية، لإنهاء الإجراءات اللازمة للبدء فى إدخال المعدات وبدء التشغيل الفعلي للمجزر لخدمة أهالى الأقصر.

يشار إلى أن المجزر مقام على مساحة 3 فدان بطاقة استيعابية 400 رأس في اليوم، ويتضمن صالتين للذبح، إحدهما للمواشي الكبيرة والأخرى للمواشي الصغيرة، وجرى الانتهاء من توصيل كل مرافق المياه والكهرباء اللازمة، فضلا عن الانتهاء من رصف الطرق المؤدية للمجزر.