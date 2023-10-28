رئيس اتحاد الصناعات يشكر السيسي على دعمه للصناعة: دفعة قوية لنا

عبّر المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره بتواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الثانية على التوالي للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في ظل الظروف الصعبة، قائلًا: «تشريف حضرتك لنا دفعة وثقة ومساندة لكل شركات القطاع الخاص المتواجدة والصناعة المصرية بشكل عام».

وأضاف «السويدي» خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، «بالإنابة عن كل زملائي أعضاء مجلس إدارة الغرف والصناعيين بإعلان مساندتنا لكل القرارات السياسية التي تتخذها في الفترة الصعبة ربنا يقويك يا فندم الفترة المقبلة».

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنَّ المسمى للملتقى هذا العام هو عنصر التنمية البشرية وبناء الانسان، موضحًا أن مقومات الدولة تشمل المنشآت، والصناعات الصغيرة.