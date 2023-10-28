شركة مابكو: صدرنا 8 آلاف طن موالح لدول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهود التي قامت بها مبادرة «ابدأ» على أرض الواقع، وعرض عدد من المصانع التي جرى توفير الدعم لها، وذلك خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز».

وقال المهندس محمد محمد الصيحي، العضو المنتدب لشركة المتوسط للمنتجات الزراعية «مابكو»، إن هذه الشركة متخصصة في تصدير المحاصيل الزراعية من الخضراوات والفاكهة وكذا للأسواق المحلية، وبدأت نشاطها في 2016 ، من خلال تأجير محطات والتصدير من خلالها، لجودة المنتج التصديري للشركة والاقبال عليه.

وأوضح أنه جرى إقامة محطة لفرز وتعبئة وتصدير كل المنتجات الزراعية من الخضراوات والفاكهة بالكيلو 68 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وبدأ العمل في فبراير 2023 بمساعدة فعالة لمبادرة ابدأ التي ساعدت في كثير من الإجراءات، وجرى تشغيل 11 ألف طن من الموالح وتصدير ما يزيد على 8 آلاف طن لدول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا.

ولفت أن الخط الأول كفاءة تشغيله 25 ألف طن في الموسم، ويعمل خلاله 250 عامل، وجاري تركيب خط ثاني بطاقة تشغيلية 40 ألف طن في الموسم من خلال 500 عامل، بنسبة تصنيع محلي أكثر من 80%.