«افتح باب قلبك» يكشف إنجازات مبادرة «ابدأ» وخططها للمستقبل على «CBC»

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، في برنامج افتح باب قلبك الذي تقدمه على قناة CBC، الدكتورة يارا ثابت سكران، مدرس مساعد الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس وعضو مبادرة ابدأ، للحديث عن إنجازات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة وسبب تدشينها، ومحاور العمل بها والخطط المستقبلية لها.

برنامج افتح باب قلبك على cbc

وتستعرض أميرة بهي الدين، في حلقة الجمعة المقبل من برنامج «افتح باب قلبك» التي تذاع في السابعة مساء على قناة cbc، التسهيلات والمبادرات التي أطلقتها الدولة لتوطين الصناعة في مصر وإزالة المعوقات أمام المصنعين والمستثمرين.

ملف الصناعات الصغيرة

ويتطرق اللقاء إلى ما تم إنجازه على مدار السنوات الماضية في ملف الصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

مواعيد وقنوات عرض برنامج افتح باب قلبك

ويبث برنامج افتح باب قلبك يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة CBC، الساعة السابعة مساء على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل ما يهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم.