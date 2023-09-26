وزيرة الثقافة: 8 جامعات تشارك في مشروع «ابدأ حلمك» لتنمية مواهب الشباب

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنَّه في مجال اكتشاف وتنمية المواهب، هناك مشروع «ابدأ حلمك» سواء بالسينما أو المسرح وهو أحد المشروعات الجديدة للوازرة بالتعاون مع «التعليم العالي»، وتشارك به 8 جامعات من محافظات مختلفة وبالتعاون مع قصور ثقافة المحافظات والجامعات لاكتشاف المواهب في السينما والمسرح.

وأضافت «الكيلاني»، خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فاعليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنَّ المشروع قائما على دورات تدريبية للمهتمين بتعلم فنون السينما والمسرح، والمسابقة تعقد لاختيار أفضل العناصر، ويتقدموا لمهرجانات تابعة لوزارة الثقافة، وهذا العام فرقة مسرح جامعة عين شمس، فازت بالمركز الأول بمهرجان المسرح القومي.

ترجمة 1313 إصدارا أجنبيا

وتابعت وزيرة الثقافة، أنه في مجال الترجمة والنشرـ أُصدر 6 آلاف عنوان وتم ترجمة 1313 إصدارا أجنبيا، لتشجيع حركة الترجمة، وهناك مسابقات لشباب المترجمين لتحفيزهم على ترجمة الكتب الجديدة من وإلى العربية بلغات مختلفة، ليحققوا هذا العام 6,7 مليون جنيه من بيع الإصدارات التي تم طباعتها.

واستطردت «الكيلاني»، أنه في مجال حماية التراث، قدمت وزارة الثقافة مشروعات من خلال جهاز التنسيق الحضاري مثل مشروع «عاش هنا» وهدفه تكريم أشهر فنانين ومبدعين وأدباء ومشاهير، بوضع لافتة على المنازل التي عاش المبدع فيها لسنوات لتعريف الناس بها وتخليداً لذكراه، وتم تعليق 965 لوحة على بعض المنازل، والمشروع مستمرًا في مرحلته الثانية في كافة أنحاء مصر.

حماية التراث الثقافي

وأشارت إلى مبادرات أخرى، مثل «حكاية شارع» وهي مبادرة تستهدف حماية التراث الثقافي وتم نشر 265 لوحة على شوارع وسط المدينة بكبرى المحافظات، وكذلك «ذاكرة المدينة»، ومسميات الشوارع مقدم من جهاز التنسيق الحضاري وحكايات المباني التراثية ليتم توثيق 800 لوحة على مبانٍ بوسط البلد بمحافظتي القاهرة والجيزة.