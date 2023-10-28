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هبوط طائرة عسكرية في مطار بيروت لإجلاء الرعايا الكنديين

كتب:

نرمين عفيفي
10:51 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
الأوضاع في لبنان

الأوضاع في لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بهبوط طائرة عسكرية في مطار بيروت لإجلاء الرعايا الكنديين.

 

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