هبوط طائرة عسكرية في مطار بيروت لإجلاء الرعايا الكنديين كتب: نرمين عفيفي 10:51 ص | السبت 28 أكتوبر 2023 الأوضاع في لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بهبوط طائرة عسكرية في مطار بيروت لإجلاء الرعايا الكنديين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير خارجية لبنان الأسبق: التاريخ سيسجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة عاجل.. أمريكا تطلب من رعاياها في لبنان مغادرة البلاد فورا طائرات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان أمريكا توصي رعاياها بمغادرة لبنان فورا بسبب الوضع الأمني لبنان كندا بقلم نرمين عفيفي