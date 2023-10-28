رئيس شركة «أمكو»: ننتج 8 ملايين سرنجة سنويا.. و«ابدأ» ساعدتنا في الترخيص

قال الدكتور علي محمود محمد القرش، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصناعات الطبية «آمكو»، إنَّ الشركة مساهمة مصرية متخصصة في صناعة المستلزمات الطبية والسرنجات، وجرى اختيار مجال السرنجات نظرًا لوجود عجز كبير في السرنجات بمصر والوطن العربي يصل إلى 800 مليون سرنجة سنويا.

جاء ذلك خلال عرض تم تقديمه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستعرض الجهود التي بذلتها مبادرة «ابدأ» على أرض الواقع، لعرض عددا من المصانع التي جرى توفير الدعم لها، وذلك خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

وأضاف أنَّ اختيارهم لهذا المجال يرجع أيضا إلى العجز المحدود لشركات السرنجات في مصر، البالغ عددها 15 شركة، لافتًا إلى أنَّ مصنعه ممتد على مساحة 838 مترا مربعا في منطقة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، وجرى الحصول على المصنع وإعادة تأهيله بواقع 3 أدوار بدلا من دور واحد.

ولفت إلى أن قدرة ماكينات الحقن بمتوسط 200 طن، كما يوجد 3 خطوط للتعبئة والتغليف والتجميع والطباعة، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع 8 ملايين سرنجة شهريا، إذ أن مبادرة «ابدأ» كان لها الدور الكبير في الدعم اللوجستي للشركة وتسريع عملية الحصول على التراخيص.