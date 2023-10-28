عضو مبادرة ابدأ: ركزنا على دعم العمالة الفنية وتحسين الصورة الذهنية للصناعة

قالت بسنت حسين عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أن المبادرة تعمل بشكل رئيسي على دعم الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقديم حجم الواردات، وكانت جهود المبادرة قائمة على 3 محاور رئيسية، وهي محور الشركات الكبرى ومن خلاله، كان هناك شراكات مع أكبر المصنعين في مختلف القطاعات، مثل قطاع الكيماويات وقطاع الأجهزة المنزلية، وقطاع الصناعات الثقيلة.

وأكدت «بسنت» خلال افتتاحية الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، أن المحور الثاني هو محور دعم المصانع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والمصانع التي تعرضت إلى تحديات وتوقفت عن العمل، ولكن بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة والمؤسسات الأخرى، في دعم المصانع، سواء من خلال تقييم أوضاعهم، أو توفير عدد من الوحدات للمصانع القائمة أو الجديدة.

«بسنت»: ركزنا على دعم العمالة الفنية

تابعت «بسنت» أن المبادرة كانت لها القدرة، في مساعدة عدد من المصانع في الإنتاج خطوة بخطوة، وعن المحور الثالث، الذي ركز على دعم العمالة الفنية، وتحسين الصورة الذهنية، وتنمية ورفع كفاءة العنصر البشري في القطاع الصناعي، وتوفير دورات تدريبية للعمالة الحالية.

تطوير البنى التحتية والتكنولوجية والمناهج التعليمية

أضافت «بسنت» أن المبادرة استطاعت، أن تعمل على الاهتمام بالتعليم الفني، وتطوير البنى التحتية والتكنولوجية والمناهج التعليمية، بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.