رئيس «نوفا» للتنمية الصناعية: ننتج معدات محطات معالجة الصرف وتنقية المياه

قال الدكتور أحمد معوض، رئيس مجلس إدارة شركة «نوفا» للتنمية الصناعية، إنَّه تم إنشاء مصنع نوفا بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ»، وذلك خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، المعروض على قناة «إكسترا نيوز».

إنشاء مصنع نوفا

أضاف «معوض»: «سيبدأ المصنع في تصنيع مكونات ومعدات محطات معالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، بترخيص من كبرى الشركات العالمية وذلك لأول مرة، والمصنع على مساحة 25 ألف متر بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان باستثمارات بلغت 500 مليون جنيه كمرحلة أولى».

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «نوفا»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 90% من الإنشاءات وتجهيز المصنع بأحدث المعدات اللازمة لتصنيع المنتجات بدقة عالية لينافس بمنتجاته في السوق العالمية، والطاقة الإنتاجية الحالية تبلغ 150 طناً شهريا لتصنيع الاستانلس ستيل، ومستهدف تغطية السوق المحلي.

توفير 300 فرصة عمل مباشر

وتابع «معوض»: «بعد أن كنا نستورد من الخارج نستهدف توفير 30% من الإنتاج للتصدير إلى الخارج، والمصنع يوفر 300 فرصة عمل مباشر ونستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 آلاف طن خلال الأعوام الخمسة القادمة».