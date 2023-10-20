وزير الإنتاج الحربي: حريصون على توطين ونقل تكنولوجيا التصنيع المتقدم

عاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أرض الوطن، عقب انتهاء زيارته لمعرض سيول الدولي للفضاء والدفاع «ADEX 2023»، والمًقام بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنّ وزير الدولة للإنتاج الحربي، دعا خلال مشاركته في فعاليات «ADEX 2023»، العديد من الشركات العالمية المشاركة بالمعرض، إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي، للاطّلاع على الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

كما وجه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة في معرض «EDEX 2023» المقرر إقامته في مصر في شهر ديسمبر المقبل.

وأشار «بكر» إلى أنّ الوزير محمد صلاح الدين، ثمّن على الجهود الدبلوماسية للمسؤولين بالسفارة المصرية في كوريا الجنوبية، لتعزيز أواصر العلاقات المتينة والشراكات التعاونية المثمرة بين البلدين، التي لمسها بشكل مباشر خلال زيارته للعاصمة سيول للمشاركة في معرض «ADEX 2023».

وأشاد الوزير محمد صلاح الدين، بما أطلع عليه من إمكانات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات والجهات المشاركة بالمعرض، معربًا عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات العسكرية إلى الشركات التابعة.