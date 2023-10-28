خبير اقتصادي: الدولة تذلل كافة العقبات أمام الصناعة للنهوض بالاقتصاد

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن مصر تسعى في الوقت الحالي بشكل كبير إلى تنمية الصناعة باعتبارها الحل لكثير من الأزمات الاقتصادية، ومن المهم إعادة إحياء الصناعات من خلال العديد من المبادرات، ومنها مبادرة «ابدأ» التي تهدف لتذليل المعوقات أمام المصانع المتعثرة ومساندتها.

تذليل العقبات أمام المصنعين المحليين

وأضاف، لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل بشكل كبير الفترة الحالية على تنمية الصناعة المحلية وتذليل أي عقبات قد تقف أمامها وتنمية العاملين فيها، خاصة أن الصناعات المحلية تدعم بشكل كبير الصناعة والإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.

ولفت إلى أن الدولة تسعى لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات التى تُصنع محلياً، وزيادة صادرات هذه المنتجات والتي تدر على الدولة الكثير من الأموال مقابل تصدير هذه الخامات بشكل خام أو منتجات أولية.

وأوضح أن مصر لديها العديد من القدرات والإمكانيات والبنية التحتية القادرة على جعل الصناعة أفضل بشكل كبير وأكثر قدرة على الإنتاج والاتجاه إلى التصدير، خاصة أن أهمية الصناعة تكمن في دعم الاقتصاد الوطني، وهو أحد الأساليب الأساسية للنهوض باقتصاد الدولة.

أهمية كبرى للاعتماد على المنتج المحلي

وأكد «السيد» على أهمية توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وأن ذلك ضمن أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال المقبلة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.