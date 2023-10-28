غرفة الطباعة: تنظيم لقاءات مع الوفود المشاركة في ملتقى الصناعة

أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، تنظيم لقاءات ثنائية مع وفود من تركيا والهند وبعض الدول الأفريقية خلال أيام الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023.

زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات

وقال رئيس الغرفة، في بيان، اليوم السبت، إن اللقاءات الثنائية بين الشركات الأعضاء في الغرفة وزوار المعرض خاصة من الدول الإفريقية والهند وتركيا، تستهدف عددًا من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والوقوف على مستجدات الصناعة، وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع من آليات الطباعة والتغليف.

تقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية لعقد هذه اللقاءات

وأكد «إلياس»، أن جناح الغرفة في المعرض يقدم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية لعقد هذه اللقاءات على هامش الحدث الصناعي الأهم من أجل تحقيق الاستفادة القصوى لشركات الطباعة والتغليف المشاركة في الملتقي.

وأوضح أن النسخة الثانية من الملتقى الدولي للصناعة تحظي بدعم كبير من الدولة حيث يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض.