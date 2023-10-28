مجلس الدولة يعلن تعيينات جديدة لخريجي الحقوق والشرطة دفعة 2023

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، قبول دفعة تعينات جديدة لدفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عامًا، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

وأعلن مجلس الدولة فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور و الإناث، ومن بعدها بقية الجامعات وفقاً لنظام التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023.

ويتم سحب الملفات يوم 11 نوفمبر المقبل، حتى يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.

شروط التعيين بمجلس الدولة

مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.

لا يقل التقدير عن جيد.

عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.

عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.