لليوم الثاني.. مجلس الدولة يتلقى طلبات الطعن على مرشحي الرئاسة

تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، استقبال الطعون على مرشحي الانتخابات الرئاسية وقيدها بجدول المحكمة، لليوم الثاني على التوالي، بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى نهاية اليوم، على أن يجري الفصل فيها في الفترة من 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر المقبل.

إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة يوم 9 نوفمبر

كما سيتم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين، على نفقة خاسر الطعن، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة يوم 9 نوفمبر المقبل.

عدم تلقي أي اعتراضات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق، عدم تلقيها أي اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

المرشحون لخوض الانتخابات الرئاسية هم: المرشح عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري.