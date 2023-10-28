برلماني: رسائل الرئيس السيسي خلال معرض الصناعات تؤكد قوة الدولة المصرية

أكد النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسي أثناء ملتقى ومعرض الصناعات المصرية حددت عدة رسائل هامة أبرزها قدرة وقوة الدولة المصرية على حماية أمنها القومي وسلامة ووحدة أراضيها، وقيام مصر بدور ايجابي مؤثر في دعم القضية الفلسطينية.

سرعة وقف إطلاق النار

وأشار إلى ترحيب مصر بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الداعي لسرعة وقف اطلاق النار في قطاع غزة وأهمية أستمرار دخول المساهمات والمساعدات الإنسانية باستدامة إلى قطاع غزة

أهمية تطوير التعليم الفني

وأكد الطماوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الرئيس أرسل ايضا رسائل واضحة للمصريين بضرورة العمل الجاد في كافة المجالات، وأهمية تطوير التعليم الفني.

وأشار الطماوي إلى أن رسائل الرئيس السيسي تحمل إشارات واضحة لدور القوات المسلحة وقوتها الرشيدة في حفظ وحماية الأمن القومي المصري.