الرئيس السيسي: مصر قوية بشعبها وأهلها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر قوية بشعبها وليس بحكومة أو رئيس، لأن كل مواطن في الدولة يجب أن يعمل من أجل صالح الدولة.

قال الرئيس السيسي خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دورته الثانية بمركز المنارة للمؤتمرات، «الناس بتقول دخلنا قليل والأسعار غالية.. لو أنتم فاكرين الدولة هتبقى قوية وقادرة بحكومة أو رئيس يبقى بتظلموا نفسكم والفكرة، الدولة بتقوم بأهلها والقوي هي الدولة بشعبها فكل واحد في كل مكان يحرص على كل قرش وكل جنيه علشان يوفره لبلده علشان بلده تطلع لقدام».

100 مدرسة تعليم فني سنويا

وأضاف الرئيس السيس أن المدارس الفنية يعاد تخصيصها وتجهيزها لأنها موجودة بالفعل، خصوصا مع وجود عدد كبير من المدارس والدور الذي تقوم به لا يتناسب مع سوق العمل: «مستعدين نوفر 100 مدرسة تعليم فني سنويا ونعيد تأهيلهم بالشكل المرغوب فيه كي تقوم بالأدوار المطلوبة منها».