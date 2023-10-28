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الرئيس السيسي: نسعى لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي

كتب:

محمد عزالدين
11:21 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لابد من تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة  المكون المحلي، خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المعروض قناة «إكسترا نيوز».

أضاف: «في صناعة السيارات كل المصنعين يقولك أنا هعمل 45% أو 50%، وألاقي كل الشركات بتعمل نفس النوع طب ما تخليهم 25% بس يتكاملوا مع 20% آخرين من شركة تانية.. الكلام دة ينطبق على حاجات كتير».  

تابع: «مستعد لعمل المنشآت المدنية مهما كانت تكلفتها علشان أخلي رجال الصناعة يركزوا في المعدات القادمة لعمل نقلة كبيرة».

 

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