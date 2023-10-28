الرئيس السيسي: نسعى لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لابد من تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي، خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المعروض قناة «إكسترا نيوز».

أضاف: «في صناعة السيارات كل المصنعين يقولك أنا هعمل 45% أو 50%، وألاقي كل الشركات بتعمل نفس النوع طب ما تخليهم 25% بس يتكاملوا مع 20% آخرين من شركة تانية.. الكلام دة ينطبق على حاجات كتير».

تابع: «مستعد لعمل المنشآت المدنية مهما كانت تكلفتها علشان أخلي رجال الصناعة يركزوا في المعدات القادمة لعمل نقلة كبيرة».