حنان مطاوع تواصل تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل صوت وصورة

تواصل الفنانة حنان مطاوع منذ صباح اليوم تصوير باقي مشاهدها الخاصة بالحلقات الأخيرة من مسلسل صوت وصورة الذي بعرض حالبا عبر شاشة قناة dmc.

ويقع اللوكيشن الخاص بتصوير الفنانة حنان مطاوع اليوم في إحدى العمارات التي بمنطقة مصر الجديدة وذلك بحضور عدد آخر من فريق عمل المسلسل ومنهم نجلاء بدر وصدقي صخر وعمرو وهبه وناردين فرج .

تفاصيل مسلسل «صوت وصورة»

يذكر أن مسلسل صوت وصورة يناقش عددا كبيرا من القضايا الهامة منها قضية التحرش والذكاء الاصطناعي وغيرها ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع ووليد فواز ومراد مكرم ونجلاء بدر وناردين فرج وهو من اخراج محمود عبد التواب .