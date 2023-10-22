حنان مطاوع تعلق على إشادة الجمهور بدورها في مسلسل «صوت وصورة»

تفاعلت الفنانة حنان مطاوع مع إشادة الجمهور بأدائها وقدراتها الفنية بعد ظهورها الخاص في مسلسل «صوت وصورة»، الذي يعرض حالياً، ويحقق نسب مشاهدة عالية.

إشادات بأداء حنان مطاوع في صوت وصورة

كانت إحدى الصفحات الفنية قد أشادت بأداء حنان مطاوع، خاصة بعد عرض مشهد القبض عليها في قضية مقتل مراد مكرم، وجاء التعليق «عندما ينسي الممثل أنه بيمثل، حد يقولها أنه مشهد مش حقيقي، بجد أيه المصداقية دي في الأداء، بجد كل مشهد النجمة #حنان_مطاوع تبهرنا بأدائها المميز، بجد تستحق جائزة اوسكار على إتقانها في الأداء».

وأعادت الفنانة حنان مطاوع نشر هذا التعليق، وكتبت: «ألف حمد وشكر».

دور حنان مطاوع في صوت وصورة

تجسد الفنانة حنان مطاوع دور «رضوي» في مسلسل «صوت وصورة»، إذ أنَّها تعرضت للتحرش في مكان عملها من مديرها، وقررت ترك العمل.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبدالتواب، والعمل من إنتاج «أروما استديوز» للمنتج تامر مرتضى، وهو من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، ووليد فواز، ومحمد كيلاني، وناردين فرج، وولاء الشريف، ومحمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر.

مسلسل «صوت وصورة» يتكون من 30 حلقة، تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى أسهامها في التضليل، عبر عرض قصة إنسانية.