حنان مطاوع عن مسلسل صوت وصورة: «مش بإدينا اختيار مواعيد عرض أعمالنا»

حرصت الفنانة حنان مطاوع، على توجيه الشكر لكل من دعم مسلسلها الجديد صوت وصورة الذي تم عرضه مؤخرا، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

حنان مطاوع توجه الشكر لكل من دعم مسلسلها

وكتبت الفنانة حنان مطاوع قائلة: «برغم وجع القلب اللي إحنا فيه بس مش بإدينا اختيار مواعيد عرض أعمالنا، الحمدلله إن العمل بيتشاف وأشكركم جدا على دعمكم الدائم ليا ولمسلسل صوت وصورة، ربنا ينصر فلسطين ويلطف بأهلها وبأطفالها الكرام، وربنا يحرس مصر».

يذكر أن مسلسل صوت وصورة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع ووليد فواز ونجلاء بدر ومراد مكرم وعمرو وهبه وصدقي صخر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج محمود عبدالتواب.