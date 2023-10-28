طبيب يحذر من عادة تزيد الحساسية الجلدية في الشتاء.. احذر فعلها

أيام قليلة تفصلنا عن بدء فصل الشتاء، إذ يصاب البعض بالحساسية الجلدية بسبب تغير الفصول، وهو الأمر الذي يؤثر عليهم بالسلب وربما يسبب جفاف البشرة وتهيجها، ليحذر طبيب أمراض جلدية من عادة يفعلها كثيرون في الشتاء ولا بد من التوقف الفوري عنها.

الدكتور شريف مهدي، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، أوضح أنّ الحساسية بأنواعها، من أكثر الأمراض المنتشرة فيهذه الفترة، منها الآرتيكاريا وهي الحساسية المفرطة أو الشديدة، وتزداد مع التقلبات الجوية، وتظهر من خلال بقع حمراء في الجسم يصاحبها حكة شديدة، تسبب الأرق لصاحبها.

الإكزيما تستمر مع الشخص طوال فصل الشتاء

وأكد «مهدي» خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc» مع الإعلامية داليا أشرف، أنّ الإكزيما من أنواع الحساسية، التي قد تستمر مع الشخص طوال فصل الشتاء، وعادة ما تكون عبارة عن جفاف جلدي وهي متعددة الأنواع، قد تظهر في القدم أو الوجه.

«مهدي»: زيادة أعراض الإكزيما في فصل الشتاء

وتابع «مهدي» أنّ الإكزيما تزداد في فصل الشتاء نتيجة استخدام المياه الساخنة، التي تعمل على جفاف الوجه، أكثر من إزالة الطبقة الدهنية، لذا يفضل استخدام المياه الفاترة، أو الدافئة نوعًا ما، لأن المياه الساخنة قد ينتج عنها، ما يسمى بالإكزيما التلامسية.