افتتاح مركز متكامل لعلاج الحساسية بالمجان في الإسكندرية.. يخدم 3 محافظات

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المركز المتكامل للحساسية الصدرية للأطفال والكبار بوحدة طب صحة الأسرة بسان ستيفانو، والذى يُعد أول مركز متخصص بشراكة مجتمعية يخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان.

وثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية افتتاح هذا المركز الذى يأتى فى إطار دعم المحافظة لكافة المبادرات المجتمعية المقدمة لخدمة القطاع الصحى بالإسكندرية، ومن بينها مراكز الحساسية الصدرية للأطفال والكبار، لتوفير خدمة طبية بجودة عالية ومتميزة يشرف عليها فرق طبية من المتخصصين في أمراض الحساسية .

تفاصيل المركز الصحي لعلاج مرضى حساسية الصدر

ويضم المركز الذى تكفل بعملية تجهيزه بالكامل الدكتور سمير خضر أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بالإسكندرية عيادتين للأطفال، وعيادة للكبار، ومعمل لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، كما يقدم المركز خدمات التثقيف والكشف الصحي للمرضي، ويعمل المركز من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة إلي الساعة الواحدة كعيادة متميزة.