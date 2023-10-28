مستفيد من مبادرة «ابدأ»: أنعشت الصناعة الوطنية وعززت انتماء العاملين للشركة

مشكلات كثيرة في مجال الصناعة ومعوقات كانت بمثابة حجر عثرة أمام المصنعين، ساهمت مبادرة «ابدأ» في حلها لانعاش الصناعة المصرية، وبحسب المهندس تامر فهمي، العضو المنتدب بشركة «راجاميك» للصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، فإن مبادرة «ابدأ»، حلت مشاكل الصناعة، وهو ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

معوقات أمام المنظومة الصناعية

يرى «فهمي» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع يده على المشكلات وبدأ في وضع حلول لها، وأولها فكرة الأراضي لأنها من أكبر المعوقات لأن أسعارها الباهظة جعلت من الصعب إقامة بعض المشروعات، بالإضافة إلى أن الرئيس وضع يده على القوانين التي تساعد في الصناعة الوطنية.

تعاني المنظومة الصناعية من نقص في العمالة، وفقا لـ«فهمي»، لذا كان تفكير الرئيس في إنشاء مدارس تكنولوجية لمد المصانع بالعمالة المتخصصة والمدربة، وأعطى تعليمات للحكومة من أجل توفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل معوقات التصدير، وبالتالي شجع المصنعين ورسخ مبدأ أن مستقبل الدولة قائم على الصناعة، وهو من أهم ما قامت به مبادرة «ابدأ».

«ابدأ».. تحديد المشكلة ثم حلها

يصف «فهمي» المبادرة بالرائعة: «هناك فرق بين أني عارف مشكلتك وساكت وبين إني عايز أساعدك فدرست المشكلة وقدمت لك حلول»، مضيفًا أنّ البداية كانت خلال السنة الماضية، واليوم الرئيس وضع يده على كثير من الأشياء، منها تعزيز ولاء العاملين للشركة وللبلد، كي لا يفكرون في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مثل الرشوة.