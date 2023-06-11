تامر عبد المنعم بعد تكريم فريدة فهمي: صاحبة تاريخ فني طويل

كرم الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر السينما، الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، تقديرا لمشوارها الفني الكبير، لافتًا إلى أنه قرر عدم الاكتفاء بدرع قصور الثقافة، بل سيقدموا أيضًا شهادة تقدير من وزارة الثقافة بإمضاء وزيرة الثقافة.

وعبر تامر عبد المنعم، عن حبه الشديد لتكريمهم اليوم، للفنانة الكبيرة فريدة فهمي، لأنه يحبها، وأنها المرة الأولى التي يقابلها فيها، وفوجئ بجمالها الطبيعي.

وأضاف أننا نملك بمصر قامات كبيرة في جميع المجالات، أم كلثوم في الغناء، وعادل إمام في التمثيل، ونجيب محفوظ في الأدب، وأيضا فريدة فهمي صاحبة التاريخ الطويل.

وتابع أن فريدة فهمي كانت عضوة في فرقة رضا، التي مثلت مصر، في محافل كثيرة، وجزء من التراث المصري.