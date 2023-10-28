الاتحاد العالمي للمواطن المصري يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ويطالب بتحرك فوري

ندد بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بالهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسكانه الآمنين.

الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع

وأكد العبيدي في بيان، أن الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع تجاوزت كل تصور وتخطت كل الحدود، مشددًا على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الصهيوني جرائم حرب مكتملة الأركان، وتشكل إبادة جماعية لشعب فلسطين، حقهم وأرضهم.

وأضاف العبيدي أن العالم جميعه يقف عاجزًا أمام الصلف والتكبر الصهيوني، الذي يحظى بدعم من الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعطت الحكومة الإرهابية في إسرائيل الضوء الأخضر لاستباحة الأرض والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني.

ما يحدث في غزة سيظل نقطة سوداء في جبين الإنسانية

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن ما يحدث في غزة اليوم، سيظل نقطة سوداء في جبين الإنسانية، وأن التاريخ لن يرحم هؤلاء المتخاذلين والداعمين الذين خلوا من كل المشاعر الإنسانية، وكشفوا عن سوءاتهم أمام العالم أجمع. وأشار إلى أن هذه الجرائم في حق أبناء قطاع غزة تشكل عارًا على جبين العالم الحر.

وطالب العبيدي جميع الشعوب الحرة بالخروج في الشوارع والميادين للتعبير عن رفضهم لهذه المجازر التي يرتكبها الجيش البربري في قطاع غزة، والتنديد بهذا الدمار الذي يسببه الجيش الإسرائيلي، وللتصدي لهذه العنجهية الإسرائيلية المدعومة من الذين يزعمون التمسك بحقوق الإنسان وفي الحقيقة هم بعيدون كل البعد عن هذه القيم.