الرئيس السيسي: «مش كل جهودنا لتخفيف أزمة غزة بنتكلم عنها.. لما تخلص هنعلن»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا من أجل إدخال المساعدات لقطاع غزة بما يتناسب مع حجم الطلب والاحتياج في القطاع، في ظل الحصار الشديد بالمياه والوقود والمواد الغذائية والطبية والكهرباء، فالاحتياج ضخم جدا، ولا تكفي 100 شاحنة لتغطيته، ولكن أي حجم من الشاحنات الممكن إدخالها للقطاع هو أمر في غاية الأهمية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دورته الثانية، الذي يُقام اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات، «حريصون على دور الإيجابي في تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن الموجودين بالقطاع، ولكن مش كل حاجة بيتم الحديث عنها، ولكن لما تخلص هيتم الإعلان عنها».