رسائل عديدة كشف عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات في دورته الثانية، والذي يُقام اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات، خاصة بشأن الأوضاع في غزة.

رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأوضاع في غزة

وترصد «الوطن» الرسائل العديدة التي كشف عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي كما يلي:

- مصر حريصة على لعب دور إيجابي في إطار فهم الاستقرار للمنطقة .

- الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار.

- مصر تُقدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف الاقتتال في غزة.

- الغضب والاندفاع في رد الفعل يمكن أن يولد الندم عندما تخرج الأمور عن السيطرة.

- مصر حذرت من اتساع نطاق الصراع لأنّه ليس في مصلحة المنطقة.

- المنطقة ستكون عبارة عن قنبلة موقوته في حالة اتساع الصراع.

- مصر دولة ذات سيادة وعلى الجميع احترامها ومكانتها.

- مصر دولة قوية لا تُمس ولم تكن في سياستها غدر.

- مصلحة الدولة الاستقرار والبناء والتعمير.

- الجيش والشعب قادر على حماية البلد تماماً.

- الاحتياج في قطاع غزة ضخم للغاية وإدخال الشاحنات أمر مهم للغاية.

- مصر حريصة على أن يكون لها دور إيجابي لتخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن