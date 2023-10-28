برلماني: الإعلام الغربي ليس لديه مواثيق شرف إعلامي يلتزم بها

قال النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، إنّ انحياز الغرب بشكل كامل لإسرائيل لا يخفى على أحد لاجتياح غزة، مشددًا على أن ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق من الإعلام الغربي وتجاهل مذابح وإبادة الشعب الفلسطيني ليس غريبا على الإعلام الغربي.

الإعلام الغربي ليس لديه مواثيق شرف إعلامي يلتزم به

وأضاف عضو مجلس النواب، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الإعلام الغربي ليس لديه مواثيق شرف إعلامي كي يلتزم بها، ففي الأزمات والحروب ينتهج سياسة تنفيذ الأجندة الواحدة التي يعتمدون عليها في تنفيذ المخطط التي تستهدفه الدولة الغربية أو مجموعة من الدول».

تناول الإعلام الغربي للأحداث الجارية في قطاع غزة

وتابع عضو مجلس النواب، «الإعلام الغربي منذ السابع من أكتوبر في تغطيته للأحداث الجارية في قطاع غزة، يصور بشكل مباشر للعالم كله أن حركة حماس مثل تنظيم داعش وأنها مجموعة إرهابيين اقتحمت إسرائيل ونفذت عمليات إرهابية داخل إسرائيل إلى أن حدث الاعتداء الغاشم على مستشفى المعمداني، هنا تحدث تحول في رؤية الإعلام الغربي ونقله للحدث ولابد أن نعترف بذلك، فقد حدثت كارثة إنسانية لا يستطيع إغفالها، لأنه لو فعل ذلك سيتناولها المواطن عبر وسائل مختلفة من دول أخرى وينتقد إعلام بلده».