خبير علاقات دولية: قصف غزة الأعنف في تاريخ القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، إنّ الأزمة الحالية في قطاع غزة هي الأشد والأعنف في تاريخ المواجهات الفلسطينية والإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المشهد الحالي معقد وازداد تعقيده نتيجة عملية 7 أكتوبر التي غيرت قواعد اللعبة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتقم من الفلسطينيين

وأضاف خبير العلاقات الدولية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هذا الأمر ظهر جليا من خلال سقوط أكثر من 1400 قتيل من الجانب الإسرائيل، وبالتالي، فقد تحركت حكومة نتنياهو بشكل واضح لإحداث عملية انتقامية وعدم توقف آلة الحرب حتى لو تدخلت الإدارة الأمريكية للتفاوض».

مصر سعت بكل قوتها منذ اليوم الأول إلى كسر حصار غزة

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن مصر سعت بكل قوتها منذ اليوم الأول إلى كسر حصار غزة، ومن خلال علاقاتها الدبلوماسية الجيدة، خاضت مصر حربا دبلوماسية شرسة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فقد جاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى معبر رفح وهو ما يدل على تبني المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوجهة النظر المصرية، كما أن مصر تبنت منذ اليوم الأول عدم إخراج أي رعايا أجانب من قطاع غزة إلا بعد دخول أوجه المساعدات كافة.