الجامعات التكنولوجية..صرح تعليمي جديد يرفع كفاءةالصناعةوالأيدي العاملة

نجحت الدولة المصرية خلال الـ5 سنوات الماضية في إنشاء وتشغيل 10 جامعات تكنولوجية في عدد من المحافظات، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني لما له دور في الارتقاء بالصناعة المصرية وتنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة، وذلك وفقاً لما صرح به وكشفه عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن».

الجامعات التكنولوجية

وأكّد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أنَّ الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا هامًا في منظومة التعليم العالي المصرية، لافتًا إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم هذا النوع من التعليم وتقديم كوادر مؤهلة ومُدربة للالتحاق بسوق العمل للمشاركة في عملية التنمية المُستدامة، مشيراً إلى تكثيف الاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجي باستمرار وفقًا لنتائج التقييم المتواصل.

ومن جهتها، قالت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ان الجامعات التكنولوجية أنصفت التعليم الفني والطلاب بمختلف الشهادات الفنية، موضحة أنَّه سيكون لها دور كبير جداً خلال الفترة المقبلة في الارتقاء بالصناعة المصرية بمختلف المهن، خاصة أنَّه ستسهم في إخراج كوادر متميزة و فنيين مدربين وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية وستجعلهم مؤهلين إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن نسبة التدريب العلمي في الجامعات التكنولوجية يتخطى الـ60% من إجمالي ساعات الدراسة للطلاب .

ومن جهته، قال الدكتور عربي الكشكي، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنَّ هناك اهتمامًا من الدولة المصرية بملف الجامعات التكنولوجي لما لها دور كبير في الارتقاء بالمجتمع المصري، موضحاً أنَّها إحدى الروافد الجديدة و الأساسية التي سيكون لها دور لتطوير التعليم الفني المصري وإخراج كوادر من الطلاب والخريجين ذو كفاءة عالية يسهموا في الارتقاء بملف الصناعات المصرية.