«صناع الخير» توفر منح دراسية في الجامعات التكنولوجية للأشقاء الفلسطينيين

قال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة الموجهة لإخواننا في غزة، دخلت عبر معبر رفح اليوم.

وأضاف أن المؤسسة قررت التوسع في تنفيذ مبادرتها «تكافؤ» لدعم الطلاب النابغين في الجامعات التكنولوجية بتقديم منح دراسية لهم، لتشمل المبادرة كل الطلاب الفلسطينيين داخل الجامعات التكنولوجية، إذ تسدد عنهم المؤسسة كل المصروفات الدراسية، داخل تلك الجامعات بموجب تنسيق كامل مع وزارة التعليم العالي والجامعات التكنولوجية المختلفة، في جميع أنحاء الجمهورية.

دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ «صناع الخير» لرؤية التحالف الوطني بدعم أشقائنا في غزة في هذه الظروف العصيبة، وضمن استجابة التحالف لتوجيهات الرئيس بضرورة تقديم أشكال الدعم للأهالي في غزة.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن الهدف من تلك المبادرة هو ضمان استمرار الطلاب الفلسطينيين، في الحصول على فرص تعليمية داخل الجامعات التكنلوجية، وعدم حرمانهم من استكمال التعليم في ظل ظروف الحرب التي يعيش بها الشعب الفلسطيني.

رسالة ضغط واضحة على الضمير العالمي

أشار إلى أن تواجد فرق عمل ومتطوعي مؤسسات التحالف الوطني، من بينها صناع الخير أمام المعبر، كان رسالة ضغط واضحة على الضمير العالمي، لفتح المعبر لدخول مساعدات الاغاثة إلى أهالينا في غزة، ورفع الجميع منذ أول يوم وصلوهم شعار مرابطون حتى الإغاثة، واعتصموا أمام المعبر حتى نجحت جهود القيادة السياسية، وجرى بشكل فعلي دخول المرحلة الأولى من القوافل أمس الأول.