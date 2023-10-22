«التحالف الوطني» يتكفل بمصروفات الفلسطينيين في الجامعات التكنولوجية الخاصة

قال خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن كل مؤسسة خيرية في التحالف الوطني تفتح منافذ التبرع لصالح أهالينا في قطاع غزة، فمثلا مؤسسة «صناع الخير» تطلق خط ساخن للتبرع على رقم 15101، وكذلك يمكن التبرع لكل المؤسسات على حساب 200 200.

التكفل بمصروفات الطلاب الفلسطينيين

أضاف «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ودينا شرف، والمذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كل المؤسسات تتشابك مع بعضها فضلا عن التنسيق فيما بينهم لتوفير الاحتياجات اللازمة والضرورة لأهالينا في قطاع غزة ووصولها للمعبر، متابعا: «عملنا على حضور كل الطلاب الفلسطينيين لكي يدرسو في الكليات التكنولوجية الخاصة، ومؤسسة «صناع الخير» سوف تراعاهم خلال الأربع سنوات القادمة، فضلا عن التكفل بكل المصروفات اللازمة لذلك».

التحالف الوطني يوجه رسالة للعالم كله

تابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن تواجد متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمام معبر رفح، كان هدفه توجيه رسالة لشعوب العالم بأكمله، بضرورة الضغط على حكوماتهم من أجل وقف نزيف الدم ووقف عمليات قصف قطاع غزة، فضلا عن إيصال رسالة لأهالينا بـ«أننا موجودين معكم ومتضامنين ضد أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية»، مؤكدا تواجدهم مع القطاع «كتف بكتف» لتوصيل المساعدات مهما كان الثمن.. حتى نخفف عنهم آثار الصراع والحرب.