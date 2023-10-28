استجابة سريعة لـ«حادث الصحراوي».. أول سيارة إسعاف وصلت بعد 6 دقائق

استجابة سريعة حققتها وزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، لحادث التصادم الذي وقع على طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي اليوم، في محيط منطقة وادي النطرون في اتجاه القاهرة.

سرعة وصول سيارات الإسعاف

ووصلت أولى سيارات الإسعاف لموقع الحادث في الكيلو 100 في اتجاه القاهرة، بعد 6 دقائق فقط من حدوث الحادث صباح اليوم، كما أوضحت مصادر مسئولة في وزارة الصحة والسكان، والتي أشارت إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة 7.34 دقيقة صباح اليوم، بحسب البلاغ الذي تلقته هيئة الإسعاف المصرية، لتصل أول سيارة إسعاف لموقع الحادث في تمام الساعة 7.40 دقيقة، أي بعد 6 دقائق فقط من الإبلاغ بوقوع الحادث.

وأوضحت مصادر، لـ«الوطن»، أن هناك 25 سيارة إسعاف تحركت من داخل محافظة البحيرة لموقع الحادث، بالإضافة لعدد أخر من سيارات الإسعاف من خارج المحافظة، مشيرة إلى أن أغلب المصابين في الحادث المروري تم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، فيما تم نقل آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي في نطاق محافظة البحيرة أيضًا.

دعم المستشفيات بفرق طبية

ولفتت إلى توجيه فرق طبية من تخصصات العظام والجراحة لمعاونة أطباء تلك المستشفيات على رعاية المصابين، بواقع 5 فرق من مستشفيات حوش عيسى والدلنجات وأبو المطامير، وإيتاي البارود.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، على حرص الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، على متابعة تطورات الحادث، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمصابين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات له اليوم، أن الحادث أسفر عن وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين، منهم 3 تلقوا الرعاية الصحية في موقع الحادث فقط.