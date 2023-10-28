«الصحة» تحذر من 5 أعراض تظهر على الأطفال: اذهب للطبيب فورا

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأعراض إذا ظهرت على الطفل لابد من استشارة الطبيب فورا، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والعمل على بعد السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار جسيمة على صحة الجسم.

أعراض إذا ظهرت على طفلك لا تتجاهلها

وجاءت الأعراض التى حددتها وزارة الصحة والسكان والتي تظهر على الطفل على النحو التالي:

- التعب

- الدوخة أو الشعور بالدوار

- ضيق في التنفس خاصة عند بذل مجهود

- برودة اليدين والقدمين

- الصداع

سبب الإصابة بالأنيما

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال ظهور هذه الأعراض عليهم استشارة الطبيب أولا وعدم الحصول على أي دواء بدون الرجوع الى الطبيب، لافتة الى أن هذه الأعراض تشير الى الإصابة بمرض الأنيما.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان سبب الإصابة بمرض الأنيما، وقالت: تحدث الإصابة بمرض الأنيما عندما يحدث فقر بالدم، وعندما لا يحتوى الدم على مايكفي من الهيموجلوبين أو خلايا الدم الحمراء .

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الحصول على أي أعشاب لعلاج الأنيما أو الوصفات التى يتم وصفها من قبل المواطنين وبعضهم البعض، مشيرا إلى أن العشوائية فى الحصول على العلاج لها آثار سلبية على صحة الجسم، كل مواطن يختلف عن غيره فى الجرهات العلاجية والطبيب هو الشخص الوحيد المسؤل عن وصف العلاج.