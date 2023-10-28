إقبال جماهيري على فيلم «وداعا جوليا» السوداني.. وزيادة شاشات العرض لـ33 بمصر

قررت الشركة الموزعة للفيلم السوداني «وداعا جوليا» للمخرج محمد كردفاني، زيادة شاشات عرض الفيلم من 10 إلى 33 شاشة عرض في القاهرة والإسكندرية وأسوان وطنطا والجونة، وذلك يعد ما حقق الفيلم إيرادات مرتفعة في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية.

ووجه المخرج محمد كردفاني الشكر للشركة الموزعة للفيلم وللجمهور، عبر تدوينة على حسابه بـ «فيس بوك»، قائلا: «دا خبر حلو جدا، بشكر (ماد سليوشن) ومؤثري السوشيال ميديا على الترويج للفيلم، وبشكر كل الناس اللي شافت الفيلم برة وكتبت عنه كلام ممكن يكون أثر على نسبة الاقبال دي».

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وتابع: «بالتأكيد بشكر كل الناس اللي جات وشافت الفيلم هنا وبشكل خاص الناس اللي تكلمت عنه، سودانيين ومصريين، أنا ممتن لكل الدعم دا ولكل رسايل وبوستات الحب والثناء، كان نفسي الحاجة دي تحصل في السودان».

مخرج فيلم «وداعا جوليا»: لولا الفن لقتلنا اليأس إن لم يقتلنا الرصاص

وقال مخرج فيلم «وداعا جوليا»، «لا يجب على الفن أن يتوقف أو يؤجل أو يلغى، فنحن نحتاجه في الظروف الحالكة أكثر من حاجتنا اليه في الظروف العادية، ولولا الفن لقتلنا اليأس إن لم يقتلنا الرصاص».