نادي مدينتي مصنع أبطال.. اللاعبة ملك هشام تتوج ببطولة كأس العالم للكار

تهتم مجموعة طلعت مصطفى بتوفير كل الخدمات التي يحتاجها العملاء، وتولي أهمية لإنشاء أندية رياضية لتحفيز السكان على ممارسة الرياضة بانتظام مما يساعدهم في الحفاظ على صحتهم، وفي الوقت نفسه المساهمة في تطوير الرياضة المصرية من خلال اكتشاف المواهب بمختلف الألعاب في ظل ما توفره من ملاعب ومنشآت رياضية على أعلى مستوى، وتطوير مستوى هذه المواهب بالتعاون مع كبرى الأكاديميات التي يديرها أفضل المدربين محليًا وعالميًا بهدف إعداد أبطال رياضيين بمستوى احترافي يساهمون في تتويج مصر بالبطولات القارية والدولية.

رغم أن عمر أندية مجموعة طلعت مصطفى وهما الرحاب ومدينتي، ليس بقدر الأندية الشعبية أو الأندية الخاصة الأخرى، إلا أنهما نجحا في وقت قياسي في اكتشاف مواهب واعدة حققت ألقاب محلية ودولية آخرها البطلة ملك هشام حسن، والتي انضمت للمنتخب المصري، وحققت المركز الأول والثاني على مستوى العالم في بطولة العالم بسلوفينيا، كما حصدت المركز الأول في بطولة كأس العالم بأوزبكستان.

بدأت البطلة ملك هشام حسن، حكايتها مع لعبة الكاراتيه في عمر الـ5 سنوات، بتشجيع من والدتها التي اختارت لها ممارسة اللعبة للدفاع عن نفسها، ولكن مع سنوات التدريب المستمر، ارتبطت "ملك" باللعبة وتفوقت على نفسها ونجحت في تطوير مستواها حتى حصلت على بطولات وانضمت لصفوف المنتخب.

مشوار "ملك" مع بطولات الكاراتيه بدأ في سن صغير بعدما نجح الكابتن إسلام عثمان في تطوير مستواها بنادي مدينتي لتشارك في البطولات المحلية وتحقق المركز الأول في بطولات الجمهورية وكأس مصر، لتستحق الانضمام لصفوف المنتخب، وتحقق معه المركز الأول والثاني على مستوى العالم في بطولة العالم بسلوفينيا، وكذلك المركز الأول في بطولة كأس العالم بأوزبكستان، رغم صعوبة المنافسة.

وتتمنى ملك هشام، استمرار مسيرتها في لعبة الكاراتيه لتحقق بطولات جديدة لمصر، من خلال نادي مدينتي والذي يضم إمكانيات تضاهي العالمية، موجهة الشكر والتقدير لأسرتها على دعمهم الكامل لمشواره الرياضي، وكذلك وجهت الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه المستمر للاعبات الكاراتيه.