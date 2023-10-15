نادي مدينتي ينظم احتفالية كبيرة لتكريم المتفوقين علميا ورياضيا (فيديو)

كرَّم نادي مدينتي الرياضي 45 طالبا وطالبة من المتفوقين علميًا بمختلف المراحل التعليمية، وكذلك من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وتكريم 620 لاعبا ولاعبة من أبطال النادي الحاصلين على ميداليات متنوعة بمختلف البطولات المحلية والرياضية، وذلك في احتفالية كبيرة تم تنظيمها في نادي مدينتي بحضور عدد كبير من الأعضاء.

وأكد محمد فرغلي، مدير نادى مدينتي الرياضي، أن تنظيم احتفالية التكريم يأتي تقديرًا من إدارة النادي للجهد المبذول من اللاعبين على مدار العام الماضي لتحقيق إنجازات رياضية وتفوق علمي، ولتحفيز أبناء النادي على استكمال مشوار التميز الدراسي والرياضي.

من جانبه، أكد الكابتن نبيل سعد، مدير أكاديمية ذوي القدرات الخاصة بنادي مدينتي، على حرص النادي على تقديم كامل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في كل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية عبر أكاديميات متخصصة لتعليم رياضات السباحة والسلة وكذلك ألعاب القوى.

يُشار إلى أن نادي مدينتي يعد أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، ومن أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر، فهو مقام على مساحة 200 فدان، ويضم العديد من المنشآت الرياضية التي تم إنشاؤها وفق أحدث المواصفات العالمية، ما يؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية، كان آخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات 2022 وبطولة «قاضية» الدولية للفنون القتالية المختلطة.

ويضم نادي مدينتي أكاديميات رياضية لمختلف الألعاب الفردية والجماعية نجحت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وتطوير مستواهم، منها أكاديمية ليفربول لكرة القدم وغيرها.